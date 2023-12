Uraufführung am Kölner Schauspiel Sondereinsatz an der Witze-Front

In einem der hintergründig komischen Dialoge der neuen Uraufführung am Schauspiel Köln arbeiten zwei Schauspielerinnen eine erstaunliche Parallele von Fernsehkommissaren und Stadttheater-Machern hervor: Beide würden eigentlich nicht wollen, „dass es besser wird“, also dass gesellschaftliche Probleme nachhaltig verschwinden. Denn dann wären sie ja ihre Jobs los. Die Uraufführung der unter anderem an der Volksbühne Berlin sozialisierten Autorin und Regisseurin Nele Stuhlers heißt „Soko Tatort“ und zieht das Genre der sonntagabendlichen Fernsehkrimis durch den Kakao.