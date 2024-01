Raus aus unserer Krisenstimmung Eine Frage des Vertrauens

Die auch von Soziologen attestierte große Vertrauenskrise meint in Wahrheit einen grundlegenden Vertrauensverlust. Sascha Lobo spricht bei dieser Zuspitzung auch von Vertrauenspanik, wenn bei Menschen jedes Vertrauen vollends schwindet. „Wir brauchen eine Art Minimalkonsens, eine Art Vertrauen in die ganz normale Realität: Stimmt das, was wir gerade sehen und was uns gegenübersteht?“, so Lobo im Gespräch mit unserer Zeitung.