Deutsche Bischöfe beraten in Augsburg die Zukunft der Kirche Wie Rom sich Kirchenreformern in den Weg stellt

Noch hatten die deutschen Bischöfe die Arbeit auf ihrer Frühjahrsversammlung gar nicht richtig aufgenommen, da gab es bereits von außen erste Eingriffe in die Tagesordnung. Über die Statuten des Synodalen Ausschusses – mit dem die Reformberatungen der katholischen Kirche hierzulande fortgesetzt werden sollen – darf nun in Augsburg nicht beraten werden. Darauf pochte der Vatikan auf postalischem Wege: So erreichte Bischof Georg Bätzing als Vorsitzenden der Bischofskonferenz wenige Tage vor der Versammlung die Weisung aus Rom, Beratungen über den Synodalen Ausschuss auszusetzen. Über eine Fortsetzung der deutschen Reformvorhaben sollen die deutschen Bischöfe also nicht diskutieren, stattdessen, wie es heißt, in Geduld üben und Gespräche demnächst in Rom abwarten. Dass dann am Ort der römischen Zentrale ein freundlicherer Befund zu deutschen Reformideen vorliegen wird, ist schwer zu glauben. Denn warum stoppte man dann überhaupt die Beratungen zu Augsburg – noch dazu dramaturgisch gekonnt erst kurz vor der Vollversammlung?