Zum Tode von René Weller Der letzte Straßenmacho

Der Kultstatus, den ein René Weller erreichen konnte, hat nichts mit dem zu tun, was einem heute in der Welt der Promis zum Teil an plumper Aufschneiderei, echter Frauenverachtung oder einfach nur an Trash begegnet. Sätze von ihm wie „Ich bin der einzige Deutsche, der nackt besser aussieht als angezogen“ machten damals einfach gute Laune, und deswegen schloss man Typen wie den „Ali von Pforzheim“ einfach ins Herz. Nachmacher hat es immer gegeben, überzeugend waren sie nicht. Man denke nur an Wladimir Putins erbärmlichen Versuch, sich mit nacktem Oberkörper in Szene zu setzen.