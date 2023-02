Spektakuläre Uraufführung am Kölner Schauspiel Wie Rainald Goetz mit dem Kapitalismus abrechnet

Köln/Düsseldorf · Mit „Johann Holtrop“ zeichnet Rainald Goetz sprachüberwältigend den Abriss der Gesellschaft. In Köln wurde das Stück jetzt in einer Koproduktion mit Düsseldorf und im Beisein des Autors uraufgeführt. Ab Mitte März wird es dann in der Landeshauptstadt gezeigt.

26.02.2023, 14:01 Uhr

Melanie Kretschmann in der Rolle des Johann Holtrop. Foto: Tommy Hetzel

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Dieses Stück ist kein Drama. Denn alles ist schon entschieden, bevor es richtig losgeht. Der Untergang des Johann Holtrop ist nicht tragisch, ihm geht kein innerer Konflikt voraus. Sein Scheitern ist vielmehr Teil eines Systems, das aus den Zyklen von Auf- und Abschwüngen lebt, den Zusammenbruch einpreist und daraus neue Kraft schöpft. Und das Menschen als Spieler mit maximaler Risikobereitschaft gebiert.