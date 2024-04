Der neue Ratgeber von Jürgen Wiebicke Gelobt sei die Krise!

Was tun, wenn es brennt? Wenn es an allen Ecken und Kanten der Welt mächtig kriselt? Nicht nur Ruhe bewahren, sondern auch nachdenken, sagt Jürgen Wiebicke. Der Radiophilosoph hat dazu jetzt ein Buch geschrieben. Das ist mit seinen 150 Seiten überschaubar, absolut lesenswert und immens hilfreich. Vor allem für jene, die wegen all der Umbrüche in Schockstarre verfallen und chronisch pessimistisch durchs Leben stapfen.