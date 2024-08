Pat Metheny zum 70. Der Mann, der dem Jazz die Gitarre schenkte

Der eine oder die andere außerhalb der Jazz-Gemeinde mag durch den Song „This is not America“ auf Pat Metheny aufmerksam geworden sein, den er zusammen mit David Bowie geschrieben und aufgenommen hatte. 1985 war das gewesen, und Metheny spielt darin eine einfache Rhythmusgitarre, ohne Soli oder Improvisationen, die sein Markenzeichen sind. Das Lied erreichte Platz 14 im Vereinigten Königreich und Platz 32 in den USA, obwohl oder vielleicht gerade weil es recht konventionell ist.