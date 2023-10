Wie Papst Franziskus sein Erbe vorbereitet Rom wartet auf Beginn der Weltsynode

Ein Novum der bereits seit 2021 in den Ortskirchen mit Befragungen vorbereiteten Versammlung ist, dass erstmals auch Ordensfrauen und Laien wahlberechtigt sein werden. Bislang waren das immer nur Bischöfe. Die Synode, die bis 29. Oktober dauert, steht unter dem Thema „Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe, Sendung“. Was abstrakt klingt, schlägt sich in konkreten Fragestellungen nieder, über die die Teilnehmer im Plenum und in Sprachgruppen diskutieren und am Ende abstimmen.