Seit vier Monaten wieder geöffnet : Liebes Kino, wie geht es dir?

Seit Anfang Juli dürfen Kinos unter Auflagen wieder öffnen. Doch kommen die Zuschauer auch zurück? Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf/Berlin Neben der Gastronomie hat die Pandemie Kultureinrichtungen wie Kinos wohl am härtesten getroffen. Aber auch vor Corona war die Situation in der Branche schon nicht einfach. Muss jetzt das große Kino-Sterben befürchtet werden?

Wann waren Sie das letzte Mal im Kino? Und gibt es an ihrem Wohnort überhaupt noch eins? Wenn Sie diese Fragen nicht aus dem Stehgreif beantworten können, dann gehören Sie vermutlich auch nicht zu den Menschen, die seit der Kino-Öffnung Anfang Juli auch schon wieder in den Sesseln vor der großen Leinwand Platz genommen haben. Und immer wieder müssen auch Kinos schließen, wie zuletzt in Moers und im kommenden Jahr in Grevenbroich. Doch so schlecht wie sie manchmal scheint, ist die Lage insgesamt nicht.

„Grundsätzlich sind Kinos neben anderen Kulturorten und der Gastronomie natürlich am stärksten von de Corona-Pandemie betroffen“, sagt Christian Bräuer, Vorstandsvorsitzender der AG Kino, Gilde deutscher Filmkunsttheater. Er hätte sich auch von politischer Seite etwas mehr Symbolkraft in den Entscheidungen gewünscht, die angekündigte „Bazooka“ von Finanzminister Olaf Scholz sei nicht so schnell angekommen wie erhofft. „Aber man muss auch sagen, die Fördermaßnahmen haben bei den meisten unserer Mitglieder erst einmal gegriffen. Es war ein Schwimmflügel-Programm, es half, nicht unterzugehen“, so Bräuer.

Das bestätigt auch eine Sprecherin des HDF e.V.. Der Verband vertritt tendenziell eher die größeren Kinos. „Die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie natürlich weiterhin noch hoch“, so die Sprecherin, aber allzu pessimistisch schätze man die Lage nicht ein. Es habe bereits starke Filme gegeben und die Förderungen und Überbrückungshilfen kämen letztlich an. Doch auch hier hoffe man auf weitere Investitionsprogramme seitens der Politik.

Der Vorsitzende der AG Kino Bräuer sagt aber auch, es sei nun eine Frage der kommenden Zeit, die über die Zukunft der Kinolandschaft in Deutschland entscheiden wird: „Der Film-Markt stand ja nicht still. Die Entwicklung hin zu mehr Streaming-Abos wurde durch Corona definitiv beschleunigt“. Es sei jetzt wichtig, Kinos weiterhin als Kulturorte zu fördern, sonst könnte einigen Betreibern auf lange Sicht die Luft ausgehen.

Denn das passiert schon. In Grevenbroich kam Kinobetreiber Jochen Kuhnert nun zur endgültigen Entscheidung: Kostenpflichtiger Inhalt Im Herbst 2022 wird das Grefi-Kinocenter schließen. Hier sei die Lage das Problem gewesen, der Standort gerade für jüngere Besucher nicht mehr attraktiv gewesen. Deshalb kamen immer weniger Leute zu den Vorstellungen. In Moers schloss sich Ende Oktober zum letzten Mal der Vorhang des „Atlantic“ (Kostenpflichtiger Inhalt die Rheinische Post berichtete). Der Grund auch dort: Es kamen schlicht immer weniger Besucher. Der Betreiber Joachim Schuhmacher hat aber in Delmenhorst und Witten noch zwei weitere Lichtspielhäuser, die auch weiter betrieben werden sollen.

„Regionale Unterschiede sind natürlich immer möglich“, sagt auch Bräuer. „Der Markt war auch schon vor der Pandemie fragil und dazu massiv im Umbruch. Aber im Schnitt war der diesjährige Sommer seit der Öffnung im Juli sogar besser als der 2018 und lag mit den durchschnittlichen Zahlen nur knapp unter dem sehr guten Jahr 2019.“ Für ihn ist jetzt aber wichtig, dass die Politik klare Signale sendet und die Förderungen nicht zurückfährt. „Wer jetzt keine gute Werbung machen kann, wird keine Zuschauer anlocken können. Das würde dann eher kleine und unabhängige Kinos treffen“, sagt Bräuer. Denn die Pandemie und ihre Auswirkungen seien noch nicht ausgestanden. Und es gelte, die Programmvielfalt dringend zu schützen.

Und es gibt Filme, die dabei helfen. „Keine Zeit zu sterben“: Der Titel des neusten James-Bond-Filmes klingt fast wie eine Durchhalteparole für die Kinobetreiber. Der Film brach bereits an seinem ersten Wochenende Ende September schon zahlreiche Rekorde. Im Heimatland des Agenten 007 gab es sogar eine besondere Ehre, kein James-Bond-Film war in Großbritannien und Irland bereits am ersten Wochenende nach Erscheinen so erfolgreich.