Der Kabarettist gastiert in der Tonhalle Jetzt geht Schroeder ins Konzert

In die Endphase hatten sich noch etliche Auftritte auf den Nordsee-Inseln geschmuggelt. Ein Vergnügen eigentlich. Inseln liebt er, Amrum und Sylt sind die Urlaubsziele seiner Kindheit. Er mag auch das gut gelaunte Publikum bei seinen Sommer-Abstechern. Bis zum Spätherbst ist Florian Schroeder mit seinem Programm „Neustart“ unterwegs. Was ist neu am Neustart? „Ich drücke den Reset-Knopf, wir formatieren die Festplatte neu“, erklärt er. „Wir versuchen in der Show den neuen Messias zu finden, und zwar gemeinsam. Die Zuschauer dürfen Vorschläge machen, aber am Ende schlage ich mich selber vor. Und zwar in einer Rolle, die ganz anders aussehen wird, als es scheint.“