Evgeny Titov führt die Regie bei „Richard III.“ Die machtgierigen Männer

Spielzeit-Auftakt Am Großen Haus wird am Samstag, 2. September, um 19.30 Uhr die Premiere von „Richard III.“ gefeiert. Evgeny Titov hat das Shakespeare-Drama in der Übersetzung von Thomas Brasch inszeniert. Die Titelrolle spielt André Kaczmarczyk.

Termine und Karten Bei der Aufführung am 7.9. um 19.30 Uhr gibt es um 18.45 Uhr eine Einführung, ebenso am 10.9. um 15.15 Uhr für die Vorstellung um 16 Uhr, sie ist in englischer Sprache untertitelt. Die Untertitel gelten auch für Freitag, den 6.10. um 19.30 Uhr.

Kartenreservierung über Tel. 0211-369911, E-Mail: karten@dhaus.de, www.dhaus.de