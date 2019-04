Neues Programm im Kom(m)ödchen : Die harte Arbeit am guten Gag

Düsseldorf Wie bringt man Menschen zum Lachen? Dietmar Jacobs und Martin Maier-Bode arbeiten daran. Sie schreiben gerade das neue Kom(m)ödchen-Programm.

Dietmar Jacobs und Martin Maier-Bode sitzen auf der Kante der Kom(m)ödchen-Bühne, im Theatersaal wird gerade noch gesaugt. Arbeitslicht. Die beiden schneiden Zettel in Streifen, auf denen Stichworte stehen: „Thunberg-Tuning“ etwa oder „Queen“. So sieht es aus, wenn zwei Autoren an einem neuen Kom(m)ödchen-Programm arbeiten. „Quickies“ wird es heißen und eine flotte Revue kurzer Sketche sein. Am 19. Juni ist Premiere. Die satirischen Szenen sollen von dem handeln, was die Menschen gerade beschäftigt. Je aktueller, desto besser. Also breiten die Texter jetzt ihre Denkzettel aus, plaudern dabei über das, was sie gerade so beschäftigt. Wie sie daheim mit den Kindern über „Friday for Future“ diskutieren etwa.