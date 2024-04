Kräftiger Küstenrock im Düsseldorfer PSD Dome Santianos Sehnsucht nach Doggerland

Es gibt unzählige Lieder, die die Schönheit von Küste und Meer besingen – nicht nur in der Volksmusik. In den vergangenen gut zehn Jahren haben die Shanty-Rocker von Santiano aus Schleswig-Holstein gezeigt, wie man das Leben zur See, Fern- und Heimweh und allerlei Geschichten von der Waterkant zeitgemäß vertont – und damit eine große, sehr bunte Fangemeinde gewinnt. Rund 4000 Zuhörer kamen gestern in den nur mäßig gefüllten PSD Dome, um mit Santiano die Anker zu lichten und zu neuen Ufern aufzubrechen: Feierten die Ärzte noch „Westerland“, den Hauptort auf Sylt, so zieht es Santiano ins „Doggerland“, nach dem auch das neue Album und die aktuelle Tour benannt sind.