Leipziger Buchpreis wird an Maria Stepanova verliehen Die russische Kassandra

Die Geschichte des Winterpoems ist eigentlich die Geschichte der Pandemie. In dieser Zeit hatte sich Maria Stepanova in ihre Datscha 80 Kilometer hinter Moskau zurückgezogen. Fast zwei Jahre lebte sie auf dem Land, nur mit Büchern, dem Schnee, dem Licht. Was sie bis heute an diese Zeit so fasziniert: Auch dieses Leben sei eine Art Exil gewesen, ein Exil in der nackten Gegenwart, in der die Erfahrung der Vergangenheit unbedeutend und das Leben in der Zukunft unvorstellbar geworden ist. Die Gegenwart sei so zum einzig Notwendigen geraten. Aus heutiger Sicht mute diese in sich ruhende Zeit beinahe nostalgisch an, wie „eine Insel des Mythischen in der jüngeren Vergangenheit“.