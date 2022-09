Eklat beim Synodalen Weg : Die schweigende Macht der Bischöfe

Meinung Frankfurt Die deutschen Bischöfe haben mit ihrer Ablehnung einer Reform katholischer Sexuallehre die Chance vertan, die Weichen auf eine Zukunft der Kirche zu stellen.

Eine Minderheit der deutschen Bischöfe hat sich auf dem Synodalen Weg ins Abseits gestellt. So lehnten 21 der 57 anwesenden Bischöfe eine wichtige Reform der katholischen Sexuallehre und kippten damit – wie es die Satzung zulässt – das Dokument zu „Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft“. Dazu muss man sich in Erinnerung rufen, dass es die deutschen Bischöfe waren, die die Laien in eine der größten Krisen baten, mit ihnen den gemeinsamen Reformweg zu gehen. Und auch dies wohlgemerkt: nachdem eine große Studie belegte, wie umfangreich der sexuelle Missbrauch durch katholische Priester tatsächlich gewesen ist.

Die Laien haben lange überlegt, ob sie diesen Weg gemeinsam mit jenen gehen, die diesen Skandal mitverantwortet haben. Mit viel Mut, Zuversicht und Hoffnung ist man vor zwei Jahren zu diesem Synodalen Weg doch aufgebrochen. Dass etliche Bischöfe dann in den Arbeitsforen durch Abwesenheit glänzten, hatte man schulterzuckend, aus heutiger Sicht allerdings auch naiv hingenommen. In der Debatte über das Papier, in dem Homosexualität als gottgewollt bezeichnet und homosexuelle Partnerschaft akzeptiert werden – was im 21. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit ist und sein muss – hatten sich nur wenige Bischöfe kritisch geäußert. Viele blieben stumm, dachten sich aber anscheinend ihren Teil und lehnten kurzerhand ab. Das macht ein Strukturproblem sichtbar, das auch zum Missbrauchsskandal beigetragen und Missbrauch begünstigt hat. Unbelehrbar, würde man das vielleicht lapidar im Alltag nennen. Hier geht es aber um Tausende von Betroffenen, deren Leben durch Taten katholischer Priester zerstört ist. Für sie muss das Ergebnis erschreckend sein und die vielen Bekundungen der Kirche, sich um Aufklärung zu bemühen, zutiefst verlogen erscheinen. Mit der Ablehnung hat sich die Institution Kirche letztlich als das erwiesen, was ihr seit der Missbrauchsstudie attestiert worden ist: eine Organisation zu sein, die auch mit ihrer starren Machthierarchie Strukturen geschaffen hat, die Missbrauch möglich machten. Wer diese Strukturen nun nutzt, wenn es auch nur um kleine Zugeständnisse in Richtung Reformen geht, um die Macht der Kleriker auszuspielen, scheint noch immer nicht begriffen zu haben, um was es gerade geht: um die Zukunft, die Glaubwürdigkeit und die seelsorgerische Verantwortung der katholischen Kirche in Deutschland.