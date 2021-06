Großes Beuys-Forum auf dem Gustav-Gründgens-Platz : Der freie Himmel über Joseph Beuys

Wirkt mit seinen künstlerischen und politischen Impulsen bis in die Gegenwart hinein: Joseph Beuys. Foto: dpa/-

Ab Dienstag erforschen Kunsthistoriker und Philosophen auf dem Gustaf-Gründgens-Platz anhand der Impulse des großen rheinischen Künstlers die Zukunft der Demokratie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Joseph Beuys war in seiner Zeit als Professor der Kunstakademie stets von Anhängern umringt, die fast alles glaubten, was er sprach, tat oder dachte. Nun wird der von der Landesregierung tollkühn in die Wege geleitete Versuch unternommen, die gesamte Beuys-Philosophie auf den frisch sanierten und verkleinerten Gustaf-Gründgens-Platz zu bringen, aber ohne Hauptfigur. In einer bis in den September reichenden Open-Air-Veranstaltung geht es um alternative Lebensformen, Weltentwürfe und Behausungen. In Vorträgen und Workshops soll das Volk vor allem gut zuhören, zuweilen mitreden und selten mitmachen.

Kurz vor Beginn des Mammutprogramms wollen Mitarbeiter von Raumlabor Berlin bunte Stühle aufstellen, weil die Corona-Zahlen das Bespielen des Platzes vor dem Schauspielhaus doch noch erlauben. Die Podeste und Transall-Teile der Bundeswehr, auf denen schon die Aufführungen von „Rheingold“ stattfanden, dienen nun als Setting für die „plastische Demokratie“. Was es damit auf sich hat, erklären Eugen Blume und Catherine Nichols, die künstlerischen Leiter des Jubiläumsprogramms, heute um 18 Uhr. Sie werden die politischen Aktionen ihres Helden von der Deutschen Studentenpartei über die Organisation für direkte Demokratie bis hin zur Freien Universität verfolgen und deuten. Ihnen geht es um eine von der Kreativität ausgehende Solidarität der Menschen untereinander.

Info Aus dem Programm Modelle Das Programm steht konkret noch nicht in allen Einzelheiten fest. In weiteren Veranstaltungskomplexen geht es zunächst ab 9. Juli um „Modelle“ für Gesellschaftsstrukturen. Parlamente Vom 26. bis 29. August gibt es unter dem Motto „Parlamente“ eine zweite Debattenreihe, diesmal auf einem Kaufhaus-Dach, wobei sich auch das „Volk“ äußern darf. www.plastischedemokratie.de

Sechs Vorträge gibt es insgesamt bis zum 15. Juni. Sie kreisen um politische Systeme, Klima, Kapital, Digitalisierung, Bildung und Zusammenleben. Die Impulse von Beuys werden aufgegriffen, geprüft, erweitert und aktualisiert. Dabei kommen auch andere Denker zu Wort. So will sich die Offenbacher Philosophie-Professorin Juliane Rebentisch am 11. Juni Hannah Arendt widmen, die ähnlich wie Beuys ein grenzenloses Freiheitsverständnis hatte. Ihre Devise war: „Jeder Mensch hat Rechte, bevor Staaten ihm welche verleihen.“

Ludger Schwarte, Philosoph, Literaturwissenschaftler und Politologe, als Professor der Kunstakademie zugleich Mitveranstalter der Aktion vor dem Schauspielhaus, lobt Beuys für seine radikal-demokratischen Forderungen, wenn er sagt: „Ich schätze Beuys als Denker der Demokratie wie sonst niemanden in den 1960er Jahren im deutschsprachigen Raum.“ Schwarte spricht am 15. Juni über „La Rivoluzione siamo noi“ (Die Revolution sind wir). Beuys hatte diese These auf ein Plakat zu seiner ersten Ausstellung 1971 in Italien gesetzt. Er verdeutlichte damit die Vorstellung, dass Kunst als „revolutionäre“ Kraft gesellschaftliche Veränderungen bewirke.

Bisher habe niemand darüber nachgedacht, woher Beuys diese Ideen genommen habe, wundert sich Schwarte. Er geht davon aus, dass die Impulse sowohl von seinen Studierenden als auch von Verbindungen zum Republikanischen Club in Berlin kommen, der als Keimzelle der APO gilt. Schwarte: „Für Beuys gilt Artikel 20 des Grundgesetzes: Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Das Volk definiert in der Demokratie die Gesetze. Es kann daher keine Instanz über ihm geben. In der Radikaldemokratie geht es um die Demokratisierung aller gesellschaftlichen Verhältnisse, um die Überwindung autoritärer und hierarchischer Strukturen, um eine selbstbestimmte Gestaltung aller Lebensverhältnis des Einzelnen.“ Schwarte hofft letztlich auf eine für die Zukunft taugliche Form der Demokratie.