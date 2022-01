Musik und Poesie im Schumann-Saal : Leidenschaftliche Erinnerung an den Wegbereiter des Tangos

Leidenschaftliche Erinnerung an den Wegbereiter des Tangos

Der Schauspieler Fritz Karl führte das Publikum in die Welt von „Pasión Tango“ ein. Foto: LAURENT ZIEGLER

Düsseldorf Astor Piazzolla holte den argentinischen Tanz aus der Schmuddel-Ecke. Daran erinnerten der Schauspieler Fritz Karl sowie die Musiker Friedrich Kleinhapl und Andreas Woyke im Schumann-Saal.

„Pasión Tango“ hatten Fritz Karl, Friedrich Kleinhapl und Andreas Woyke ihr Programm am Sonntagnachmittag im Robert-Schumann-Saal genannt. Treffender konnten sie ihre musikalisch-poetische Reise in die wechselvolle Geschichte dieses Tanzes nicht beschreiben. Ein Jahr lang musste das Publikum warten, bis die drei im Rahmen der „Zweiklang-Reihe“ ihren Nachholtermin auf die Bühne bringen konnten. Die Geduld wurde belohnt mit kurzweilig von Fritz Karl vorgetragenen Texten, verbunden mit der klanglichen Umsetzung durch Friedrich Kleinhapl am Cello und dem Pianisten Andreas Woyke.