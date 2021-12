Düsseldorfs Galerien im Wandel : Kunst wird heute online gekauft

Viele Galerien handeln Kunstwerke verstärkt auch im Internet. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Düsseldorf Die Pandemie, der Internethandel und eine verstärkte Konkurrenz haben tiefe Spuren in der Düsseldorfer Kunstszene hinterlassen. Eine Bilanz.

Die 50 Düsseldorfer Galerien sind das Aushängeschild der Kunstszene. Wie überstehen sie die Epidemie und den Angriff der Auktionshäuser? Wie steht es mit dem Konkurrenzkampf, dem Online-Handel, dem Publikum und dem hilflosen Versuch des Kulturamts, die Szene zur Einheit zu bringen?

Beispiel Flingern Vor elf Jahren kam Linn Lühn von Köln nach Düsseldorf und wunderte sich über den mangelnden Zusammenhalt der Kunsthändler. Das Resultat sind die Flingeraner, ein Erfolgsergebnis. „Wir sind kein Verein, sondern ein loser Verbund von Leuten, die Kontakt zueinander haben“, sagt sie.

Info Bewegung auf dem Kunstmarkt Termine Am 15. Januar öffnen die Galerien in Flingern. Ende Januar trumpft Alexander Sies mit Zeichnungen von Gerhard Richter aus 70 Schaffensjahren auf. „Photo plus“ erlebt am 13. Mai eine Neuauflage unter der künstlerischen Leitung von Pola Sieverding, Thomas Rieger (Galerie Fischer) und Rupert Pfab. Neuzugang Die Galerie Ruttkowski;68, die schon in Paris und Köln sitzt, hat in Düsseldorf die ehemaligen Räume von Hans Mayer am Grabbeplatz übernommen. Personalien Daniela Steinfeld (Van Horn) und Rupert Pfab sind neben den Kölner Kollegen Thomas Rehbein und Priska Pasquer neue Sprecher des NRW-Landesverbands im Bundesverband der deutschen Galerien und Kunsthändler. Sie wollen sich landesweit für die Galerien einsetzen.

Am 15. Januar wird Flingern wieder zeigen, was seine Galerien können. Dabei rücken die acht Mitstreiter noch enger zusammen. Michael Cosar hat die Flurstraße aufgegeben und wird in der Birkenstraße 39 eröffnen. Die Räume sind zwar kleiner, aber sie liegen nun mittendrin in Flingern. Und die Galerie Kadel Wilborn, die am anderen Ende in der Birkenstraße 3 mit Kunst handelt, hat zusätzlich schräg gegenüber die Nummer 20 hinzugewonnen. Sie sagt: „Die Birkenstraße ist unschlagbar.“

Standort Innenstadt Alexander Sies ist Platzhalter in der Carlstadt, die Galerien Max und Hans Mayer sind es in der Altstadt. Aber es gibt weitere Kunsthandlungen, die von den global Players nicht wahrgenommen und daher nicht eingeladen werden. Der Verbund der Galerien in der Innenstadt ist locker. Deshalb sagt Sies: „Konkurrenz belebt das Geschäft. In New York gibt es so viele tolle Galerien, weil es eine unglaubliche Konkurrenz gibt und sich die Leute sehr anstrengen. Ich würde mir gern in meinem Umfeld viele tolle Galerien wünschen.“ Er meint aber auch: „Wer gute Kunst zeigt, bekommt das Publikum; und der Verkauf kommt von selbst.“

Die Probleme Wo die Konkurrenz blüht, fehlt die Kollegialität. Clara Maria Sels bemerkt: „Der geistige Snobismus, der in der Kunstszene durchaus vorhanden ist, ist ein gesellschaftliches Phänomen. Der Egoismus blüht. Viele Bürger, nicht nur Galeristen, haben kein Interesse, Verantwortung für die Allgemeinheit zu übernehmen. Damit machen wir uns als eines der reichsten Länder Europas kaputt.“

Aus ihren Worten spricht eine tiefe Enttäuschung, war sie doch einst Sprecherin der Galerien und hatte das erste Foto-Weekend organisiert, ohne dass man ihr das je gedankt hat. Ihr Kollege Rüdiger Voss wird noch deutlicher: „Den Zusammenhalt der Galerien in Düsseldorf gibt es nicht mehr. Für den Außenstehenden sieht es so aus, als müsste alles in Flingern stattfinden. Ich habe das Gefühl, wir Anderen zählen zu den Aussätzigen. Ich nehme es als gottgegeben hin.“ Klaus Schwarzer: „Früher hat man sich angerufen und gegenseitig Hilfe angeboten. Heute gibt es keine Gespräche unter Kollegen und keinen Sprecher der Galerien. Galeristen in Flingern haben eine einmalige Arroganz, die der Missachtung anderer Kollegen gleichkommt. Aber ich laufe niemandem hinterher.“ Schwarzer ist ein Urgestein, wie Clara Maria Sels auch.

0211 Das Fass zum Überlaufen brachte das neue Galerieverzeichnis, das unter der Vorwahl 0211 von Ljijana Radlovic herausgegeben und vom Kulturamt gefördert wird. Diese Werbebroschüre listet 27 Galerien auf, darunter diejenigen aus Flingern, aber vergisst rund 20 Teilnehmer. Dabei führt Rüdiger Voss seinen Betrieb seit 30 Jahren, die Galerie Paffrath besteht in der fünften Generation, Breckner sowie Geuer & Geuer agieren international und gelten als umsatzstark, Simonis ist Spezialist der afrikanischen Kunst und Golestani auf dem besten Weg, international Karriere zu machen. Im Heft von Radlovic werden sie alle totgeschwiegen.

So kommt der Afrika-Händler Henricus Simonis zu dem Ergebnis: „Wir haben mit den städtischen Sachen kaum etwas zu tun. Wir bezahlen nur Steuern.“ Ute Parduhn, die gnädigerweise bei 0211 vertreten ist, appelliert an die Solidarität und erklärt. „Das Auswahlverfahren ist schrecklich. Jetzt zahlt die Stadt das Heft, und es ist wieder nur eine Handvoll Galerien drin.“

Die Zukunft Sie liegt im Online-Geschäft. Seit Corona haben die Galerien enorm aufgerüstet. Man schmort nicht mehr im eigenen Saft, sondern kommt über das Internet auch zu internationalen Kunden. Beck & Eggeling stellen Top-Werke ins Internet, kommentieren und analysieren sie, und erzielen beste Geschäfte. Alexander Sies verkauft heute zu 80 bis 85 Prozent über Online bis in die USA, nach Großbritannien, Hongkong oder China.

Das aber führt dazu, dass das Leben in den Galerien ruhig wird. Sies erklärt: „So, wie die Leute bei Amazon shoppen, so tun sie das auch bei uns. Es kommt zwar auch noch vor, dass jemand in die Galerie kommt, etwas sucht und kauft, aber dieser Anteil ist gesunken. Es fliegt niemand mehr aus New York nach Düsseldorf, denn man kauft online. Die Digitalisierung hat extrem viel bewirkt.“