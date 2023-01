Myocarditis nach Corona-Impfung Wenn die Impfung aufs Herz schlägt

Was aber überraschte: Im Blut der jungen Myokarditis-Patienten zeigten sich vermehrt freie Spikeproteine. Diese Proteine werden zwar – was ausdrücklich erwünscht ist – nach der mRNA-Impfung von den Körperzellen gebildet, um das Immunsystem auf einen späteren Kontakt mit CoV-19-Viren vorzubereiten, auf deren Oberfläche ja Spikeproteine sitzen. Aber eigentlich sollten sie dann an Antikörper gebunden sein, was bereits auf eine passende Antwort des Immunsystems hinweist. Bei den jungen Myokarditis-Patienten jedoch kursierten sie in freier Form, ohne Antikörpeerbegleitung – und dadurch konnten sie bis in den Herzmuskel vordringen.