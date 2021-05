Großes Theater-Festival in Düsseldorf : „Die Pandemie hat dem Theater neue Wege beschert“

Info

Stefan Schmidtke.⇥Foto: Thomas Rabsch Foto: Thomas Rabsch

Das Programm Das Festival „Theater der Welt“ in Düsseldorf dauert vom 17. Juni bis 4. Juli. Ab Montag, 17. Mai, ist das Programm der Beteiligten von A bis Z auf www.theaterderwelt.de und auf www.dhaus.de online zu sehen. Am 2. Juni werden dann auch Termine, Uhrzeiten und Orte des Programms publiziert. Vom aktuellen Pandemiegeschehen wird dann abhängig sein, welche Produktionen digital, interaktiv oder auch live

vor Ort – etwa auf der Open-Air-Bühne vor dem Schauspielhaus – zu sehen sein werden.

Stefan Schmditke 1968 in Döbeln (Sachsen) geboren; er arbeitee an verschiedenen Bühnen, war unter anderem Künstlerischer Leiter des Festivals Theaterformen in Hannover und Braunschweig und baute Programmabteilung für die Kulturhauptstadt Europas Tallinn 2011 auf. 2011 bis 2014 leitete er gemeinsam mit Almut Wagner die Dramaturgie am Düsseldorfer Schauspielhaus. 2014 wurde er Schauspielchef und später Chefdramaturg der Wiener Festwochen. Stefan Schmidtke ist Programmdirektor von Theater der Welt 2021. Das Festival des Internationalen Theaterinstituts (ITI) wird vom Düsseldorfer Schauspielhaus veranstaltet.