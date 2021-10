Geschreddertes Kunstwerk für 19 Millionen Euro versteigert : Banksy narrt die Kunstwelt

Das teilweise geschredderte Banksy-Werk „Love is the Bin“ wird für 18,89 Millionen Euro versteigert. Foto: Haydon Perrior/Sotheby's Auction House/AP/dpa Foto: dpa/Haydon Perrior

Analyse London „Mädchen mit Ballon“, das vor drei Jahren bei einer Auktion geschredderte und für 1,2 Millionen Euro versteigerte Werk des Street-Art-Künstlers, ist jetzt in London erneut unter den Hammer gekommen: für 19 Millionen Euro. Bei Banksy ist jedoch stets Vorsicht geboten.

Von Bertram Müller

Wer Banksy ist, das liegt bis heute im Dunkeln. Manche halten ihn gar für eine Frau. Jedenfalls hat er oder sie Stil. Die Werke des Street-Art-Künstlers tragen ein und dieselbe Handschrift, zeugen von einem virtuosen Umgang mit der Medienwelt des 21. Jahrhunderts. Denn Banksys Kunst ist immer auch die Kunst, die Mechanismen des Boulevardjournalismus offenzulegen.

Manche glauben nach wie vor daran, dass das vor drei Jahren in einer Auktion von Sotheby's vor aller Augen zur Hälfte geschredderte Werk „Mädchen mit Ballon“ einem Unfall zum Opfer gefallen sei, dass dahinter also nicht das Kalkül des Künstlers gesteckt habe.

info Was man über Banksy weiß Herkunft Banksy wurde vermutlich 1973 oder 1974 in oder in der Nähe von Bristol in England geboren. Seine Schablonengraffiti wurden anfangs in Bristol und London bekannt. Berühmtestes Motiv Banksys am häufigsten verwendetes Motiv ist ein Mädchen mit Ballon („Balloon Girl"). Es findet sich an ungezählten Häuserwänden. Website Banksy unterhält eine Website: https://www.banksy.co.uk Anonymität Banksy ist es bis heute gelungen, seine Anonymität zu wahren. Sie hindert ihn unter anderem daran, seine Urheberrechte wahrzunehmen, bewahrt ihn andererseits aber davor, für seine Bemalungen fremder Häuserwände belangt zu werden. Ein Kontakt ist nur über seine Agentur möglich: „Pest Control" (https://pestcontroloffice.com).

Dagegen spricht manches. Vor Auktionen werden Bilder in der Regel entrahmt, der Schredder-Mechanismus hätte dabei zum Vorschein kommen müssen. Außerdem: Man stelle sich vor, das Schreddergerät hätte ganze Arbeit geleistet. Herausgekommen wären ein leerer Rahmen und ein paar Schnipsel.

Die namentlich unbekannte „Sammlerin aus Europa“, die das Bild damals für umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro ersteigerte, hätte sicherlich dankend abgelehnt. Jetzt aber, angesichts des nur halb zerstörten Objekts, ist es ihr gelungen, auf einer erneuten Auktion in London den ungefähr 15-fachen Preis für das inzwischen unter „Liebe ist im Eimer“ firmierende Bild zu erzielen. Der Käufer ist wiederum unbekannt, er kann sich aber einer Komposition erfreuen, die diese Bezeichnung verdient. Denn entgegen Banksys angeblicher Behauptung ist der Schredder gewiss mit Absicht an einer bestimmten Stelle angehalten worden. Innerhalb des Rahmens befinden sich noch der entfliegende Luftballon und eine Andeutung des Mädchenkopfs, unten ist auf den Papierstreifen einwandfrei das Kleid zu erkennen.

Ob so etwas, halb geschreddert oder nicht, 19 Millionen Euro wert sei, das ist eine Frage, die bei derlei Rekorden – in diesem Fall Banksys bestem Auktionsergebnis – stets die Gemüter beschäftigt. Bei jedem die Öffentlichkeit aufregenden Kauf eines Luxusartikels könnte man einwenden, man hätte das Geld lieber einem sozialen Zweck zukommen lassen sollen. Ungefährlich jedenfalls ist die aktuelle Geldanlage nicht. Da haben sich schon viele andere verspekuliert. Teils erwies sich später ein Millionenobjekt als Fälschung, teils gab es massive Zweifel an der Zuschreibung wie zuletzt vor vier Jahren an Leonardo da Vincis Gemälde „Salvator Mundi“, das bei einer Auktion für 450 Millionen Dollar an einen saudischen Prinzen ging. Und die einst hoch gehandelten Jungen Wilden der 1980er Jahre haben mit ihren Originalen fast durchweg einen Preissturz erlebt.

Im Falle Banksys war die Auktion ein Teil seiner Kunst. Bestes Foto- und Filmmaterial verbreitete sich im Nu um die Erde, und jetzt ist sein Name erneut in aller Munde. Vermutlich lacht er sich in seiner Anonymität ins Fäustchen, denn wieder einmal hat er nicht nur die Mechanismen eines sensationslüsternen Journalismus bloßgelegt, sondern auch diejenigen eines überdrehten Kunstbetriebs. Medienkritik ist sein Metier ebenso wie Sozial- und speziell Konsumkritik.