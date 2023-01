Selenskyjs Reden jetzt auch als Buch Der Präsident spricht

Das ist der Schlüssel seiner wirkmächtigen Rede: auf historische Vergleiche zurückzugreifen, diese mit Literatur zu unterfüttern und so ein finsteres Szenario zu entwickeln, dem sich die Zuhörer nur schwer entziehen können. Vor dem britischen Parlament stellt er den Abgeordneten Anfang März in einer Videobotschaft die Frage: „Sein oder Nichtsein.“ Zwei Wochen später wird er im US-Kongress zugeschaltet und ruft den Politikern die Erinnerung an die Terroranschläge vom 11. September 2001 wach. Martin Luther Kings eindringlichen Satz „I have a dream“ wird bei ihm zu „I have a need“, ich brauche Unterstützung. Vor der israelischen Knesset zitiert er Golda Meir: „Wir wollen am Leben bleiben. Unsere Nachbarn wollen unseren Tod. Das ist keine Frage, die Spielraum für Kompromisse hinterlässt.“ Golda Meir war von 1969 bis 1974 Ministerpräsident Israels, vor allem aber: Sie wurde in Kiew geboren. Schließlich der Deutsche Bundestag, den Selenskyi gleichfalls im März an die Berliner Luftbrücke erinnerte und die aktuelle Lage mit einer großen Mauer zwischen Krieg und Frieden beschrieb, die sich durch Europa ziehe. Große Worte auch diesmal: „Herr Bundeskanzler Scholz! Reißen Sie diese Mauer nieder!“