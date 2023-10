Sammlung Philara präsentiert junge Künstler Wenn das Vertraute zerrinnt

Seit zwei Wochen leben wir in einer Welt mit zwei nahen Kriegen. Von politischen Konflikten und Hass, Tötungen und Unrecht sind die meisten Menschen zutiefst verstört. Kunst kann heilen, heißt es, denn sie fängt Gefühle auf. Und Kunst hilft verstehen, wo der Verstand versagt. Kunst drückt jedenfalls Befindlichkeiten aus wie jetzt sehr aktuell bei Philara in der Birkenstraße. Sammlungschef Gil Bronner will auch kein Lächeln über die Lippen gehen angesichts der Gewalt in Nahost. Gerade ist er aus Israel im Ausnahmezustand zurückgekehrt. Er weiß und sieht keine Lösung, sagt er. „Es geht nicht gut.“