Thomas Gottschalk hört bei „Wetten, dass..?“ auf Das Lagerfeuer erlischt

Wenn Fernsehmacher früher über ihr Produkt sprachen, verwendeten sie häufig den Begriff des Lagerfeuers – ein Ort, der Wärme und Gemeinschaft verspricht. Dabei gibt es im deutschen Fernsehen nur wenige, die über viele Jahre hinweg das Lagerfeuer derart stark entfachen konnten wie Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“. 1987 übernahm der Moderator die Sendung, die Frank Elstner Anfang der 80er-Jahre erfunden hatte. Von einer kurzen Unterbrechung in den 1990er-Jahren abgesehen, präsentierte der heute 73-Jährige in den folgenden Jahren mehr als 150 Ausgaben. Gottschalk wurde eins mit „Wetten, dass..?“, sein Gesicht stand für die Samstagabendunterhaltung in Deutschland, welche die erst kurze Zeit wiedervereinte Bundesrepublik und Fernsehnation einst nachhaltig prägte.