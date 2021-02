„Lucky Number Slevin“ : Der beste Film, von dem Sie noch nie gehört haben

Trotz exzellenter Besetzung erschien der Kultfilm „Lucky Number Slevin“ von 2006 hierzulande nur auf DVD. Das liegt am sperrigen Titel - und daran, dass er vielen Kritikern zu clever war. Eine Ehrenrettung zum 15. Geburtstag.

Zuerst eine Warnung: Schauen Sie auf keinen Fall den Trailer zu diesem Film. Denn „Lucky Number Slevin“ lebt zu einem guten Teil davon, dass man als Normalsterblicher zwar hingerissen und prächtig unterhalten ist vom Gesehenen, aber vom großen Ganzen doch wenig bis nichts versteht. Bis ganz kurz vor Schluss. Dann aber verneigt man sich vor den Machern und fragt sich: Warum zur Hölle war diese Perle hierzulande eigentlich nie im Kino zu sehen? Denn „Lucky Number Slevin“ hat alles: Tempo und Charme, sagenhaften Wortwitz und Anspruch. Seinen ganz eigenen Stil. Und fulminante Star-Power: Morgan Freeman sowie Sir Ben Kingsley spielen verfeindete Gangsterbosse, Josh Hartnett einen Mann, der schlichtweg nicht in der Lage ist, Angst zu empfinden. Gute Kombi! Dazu kommen Lucy Liu als hübsche Frau von nebenan, Bruce Willis als staubtrockener Auftragskiller und Stanley Tucci als rüder Cop.

Was also ging schief? Weshalb ist dieser Film auch 15 Jahre nach seinem Kinostart in Großbritannien hierzulande nur Cineasten ein Begriff, die ihn als Kandidaten für den „unterbewertetsten Film aller Zeiten“ preisen? Im Wesentlichen hat diese Ungerechtigkeit drei Gründe.