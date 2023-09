Bildband von Markus Luigs Stolz und Schmerz der Mannesmänner

Seit vielen Jahren pflegt der Fotograf Markus Luigs mit offenen Augen durch Düsseldorf zu laufen, 15 Minuten, fast jeden Tag. Ein Flaneur, dem Menschen nur selten vor die Kamera kommen. Eher ist er dem Aroma der Stadt auf der Spur, das sich in jedem noch so kleinen Winkel entdecken lässt. Oder auf Plätzen. Oder in Gebäuden.