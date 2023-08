Marc von Criegern stellt im Malkasten aus Im goldenen Käfig

Marc von Criegern ist ein neues Malkasten-Mitglied und führte sich im Club Journal des Künstlervereins in der Rolle eines Taugenichts ein. Lukas, der Maler, sei auf die Kunstakademie zu einem angesehenen Meister in die Lehre geschickt worden, so schrieb er. Er solle das künstlerische Handwerk erlernen, aber mache nur unnütze Dinge, propagiere die Langeweile und ende als tragikomischer Held. Daraufhin stattete ihm im wirklichen Leben der Malkastenchef Tony Cragg einen Besuch ab, um zu sehen, was es mit diesem Lukas auf sich hat. Die Visite ging gut aus. Am 29. August eröffnet Marc von Criegern seine Einzelausstellung „Goldener Käfig" an der Jacobistraße.