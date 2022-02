Ausstellung bei Kadel Willborn : Jan Paul Evers und die Kunst der Gene

Düsseldorf Der Purrmann-Preisträger stellt bei Kadel Willborn aus. Seine photografischen Kunstwerke kreisen akteuell um die Grundbausteine des Lebens.

Jan Paul Evers ist ein fotografischer Handarbeiter, der das Schwarzweiß liebt. In den differenzierten Tonwerten erinnern die Bilder in der Galerie Kadel Willborn an Graphit-Zeichnungen. Er benutzt Originale aus dem Internet, die er reproduziert, auf dass das Reproduzierte wiederum zum Original wird. Sein Minimalismus hat nichts mit Konzeptkunst zu tun, denn die Realität ist nie ganz ausgeschaltet. Die Reduktionen haben ihre eigenartige Poesie, die real und abstrakt zugleich ist.

Das Fotopapier zeigt schwarze Flecken. Sie erinnern an das schwarze Loch von Beuys, auch an Magnetfelder, denn die klare Begrenzung fehlt. Falls sich medizinische Profis in der Galerie an der Birkenstraße einfinden sollten, wüssten sie sofort, dass sich da jemand mit der aktuelle Pandemie und der permanenten Neuentstehung genetischer Varianten auseinandersetzt, die zu neuen Infektionen mit tödlichem Ausgang führen können.