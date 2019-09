Ausstellung : Schöne Bilder von schönen Frauen

Muriel Maxwell, Ensemble by Sally Victor, Bag by Paul Flato, Sunglasses by Lugene, 1939. Foto: Horst P. Horst

Düsseldorf Horst P. Horst war heimlicher König der Modefotografie. Paffrath & Gericke zeigt erstmals in Deutschland Auflagen aus dem Nachlass.

Sie sieht traurig aus. Verstimmt. Wie kann eine so erfolgreiche Frau wie Coco Chanel überhaupt so verzweifelt sein und sich mit melancholischem Blick dem Fotografen hingeben? Horst P. Horst war zu Lebzeiten schon bekannt und legendär. Wer posieren wollte, sollte oder konnte in der Welt des schönen Scheins, der Mode und der Prominenz, ließ ihn vor. So auch Coco Chanel, die er 1937 inszenierte. Nur eine Sitzschale ist real erkennbar. Alles noch in Schwarz-Weiß. Malerisch fällt die berühmteste Modemacherin der Welt in gelassene Posen, in der rechten Hand hält sie eine Zigarette. Ihre Ketten sind opulent. Chanel eben. Ihr Blick ist dem Fotografen nicht zugewandt. Unglücklich verliebt soll sie gewesen sein. So ist es überliefert.