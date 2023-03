Die Galerie Ruttkowski;68 präsentiert den Künstler Meuser Aus Schrott wird Kunst

Der Galerist Nils Müller (40) hat ein Alleinstellungsmerkmal. Er kommt aus der Graffiti-Szene, porträtierte mit der Kamera Musiker, Theaterleute und Künstler und eröffnete 2010 seine erste Galerie Ruttkowski;68 in Köln. 2018 kam Paris hinzu, 2021 Düsseldorf und vor wenigen Wochen eroberte er auch New York. Heute zählt er zu den renommiertesten jungen Galeristen, verbindet Szenen und Menschen, liebt neue Trends und holt Wiederentdeckungen ans Tageslicht. So kommt Meuser, der nur unter seinem Pseudonym bekannt ist, zu einem Comeback am Grabbeplatz.