Bilder von Ansgar Skiba Auf den Spuren der Romantik

Caspar David Friedrich ist aktuell in aller Munde. Große Jubiläumsausstellungen gibt es zu seinem 250. Geburtstag in Hamburg, Berlin und Dresden. Doch nun kommt das kleine Grevenbroich mit seinem „Museum der Niederrheinischen Seele", wie sich die Villa Erckens nennt, und zeigt „Sehnsuchtsorte Meer und Gebirge" von Ansgar Skiba. Der Wahldüsseldorfer sieht sie im Zusammenhang mit dem großen CDF. Was ist da los?