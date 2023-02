Drei Ausstellungen zum 100. Geburtstag von Sigrid Kopfermann Reisen als Quelle der Inspiration

Düsseldorf · Am 30. Juni würde Sigrid Kopfermann 100 Jahre alt. Gleich drei Ausstellungen widmen sich der 2011 verstorbenen Malerin und Grafikerin. Sie liebte eine kräftige Farbgebung und arbeitete bis ins hohe Alter an neuen Bildern in ihrem Oberkasseler Atelier.

13.02.2023, 13:38 Uhr

Sigrid Kopfermann 2004 in ihrem früheren Atelier in Oberkassel. Foto: Gabriel, Werner

Von Claudia Hötzendorfer