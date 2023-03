Laura Aberham in der Galerie Rupert Pfab Farbe als Naturspektakel

Als Laura Aberham beim Rundgang 2019 ihr Diplom in der Kunstakademie überreicht bekam, klatschten selbst ihre Kommilitonen. Ihre Malerei wirkt wie ein Naturspektakel. Sie ist von einer so erstaunlichen Dynamik, dass sie die Kunst der Altvorderen, all der konkreten, konstruktivistischen oder analytischen Maler in den Schatten stellt. Diese Künstlerin, die 1994 in Düsseldorf geboren wurde, hat ein außergewöhnliches Talent. Der Galerist Rupert Pfab begleitet ihre Entwicklung seit den Anfängen und gibt ihr aktuell eine Einzelausstellung.