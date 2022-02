Entscheidung gefallen : Mika und Laura Pausini moderieren Eurovision Song Contest

Turin Die Gerüchteküche brodelte schon seit Monaten. Jetzt herrscht endlich Klarheit darüber, wer den Eurovision Song Contest am 14. Mai moderieren wird. Eine Frage bleibt jedoch: Wer wird für Deutschland antreten?

Die Popstars Mika und Laura Pausini werden den Eurovision Song Contest in Turin moderieren. Zusammen mit dem TV- und Radiomoderator Alessandro Cattelan sind die beiden die Gastgeber des Wettbewerbs vom 10. bis 14. Mai in Italien. Das wurde am Mittwochabend beim traditionellen Musikfestival von Sanremo offiziell bestätigt, als die drei zusammen auf die Bühne kamen.