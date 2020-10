Die glorreichen Sieben : Der Preis ist heiß - oder: Wer wird neuer Literaturnobelpreisträger?

Vor der schwedischen Akademie in Stockholm herrscht noch Ruhe vor Bekanntgabe des neuen Literturnobelpreisträgers. Foto: dpa/Fredrik Sandberg

Stockholm Spekulationen gibt es reichlich, böse Ahnungen auch. Die Frage nach dem neuen Literaturnobelrpeisträger ist – besonders nach den Skandalen der vergangenen Jahre – hochbrisant. Heute um 13 Uhr wird das Rätseraten ein Ende haben. Wir stellen ihnen sieben vermeintlich aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Es gab Zeiten, da waren die englischen Buchmacher eine fast sichere Bank. Denn wer auf ihren Listen in der Nacht vor der feierlichen Bekanntgabe urplötzlich nach oben schnellte, wurde wenige Stunden später in der Regel als neuer Literaturnobelpreisträger annonciert. Das hatte weniger mit der literarischen Hellsicht der Wettkönige zu tun, sondern vielmehr mit einer undichten Stelle im Umfeld der zur Geheimhaltung verpflichteten Akademie. Ihr Mitglied, Katarina Frostenson, soll mit ihrem Ehemann Jean-Claude Arnault die Akademie-Entscheidungen munter ausgeplaudert haben. Zudem hatten 18 Frauen Arnault sexuelle Belästigung vorgeworfen, der daraufhin Ende 2018 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Drei Jahre ist das her, und zwei Jahre die Entscheidung, dass es wegen dieser Skandale ausnahmsweise keine Entscheidung gebe. Und so ist 2018 in die Geschichte eingegangen als Jahr ohne Nobelpreisträger. Danach sollte alles besser werden. Doch das gelang eben nur zu Hälfte, und das lag an der höchst seltenen und diesmal höchst bedenklichen Doppelvergabe: Neben der noch der jungen und spannenden polnischen Erzählerin Olga Tokarczuk ehrte man im vergangenen auch den Österreicher Peter Handke, der als Grabredner des wegen Kriegsverbrechen angeklagten serbischen Diktators Slobodan Milosevic wenigstens umstritten war.

Damit war klar, dass in den Reihen des Komitees zwar manches anders war, aber längst noch nicht alles gut. Auch dadurch ist der Druck groß und die Aufmerksamkeit für den neuen Nobelpreisträger, der heute um 13 Uhr verkündet werden soll, wieder einmal riesig. An der Zahl bemerkenswerter Kandidatinnen und Kandidaten mangelt es jedenfalls nicht: 197 wurden für den mit zehn Millionen Kronen – umgerechnet sind das etwa 950.000 Euro - nominiert; davon 37 zum ersten Mal.

Wer tatsächlich in Frage kommt? Die Auguren sagen dies und das – wir haben uns zumindest für die folgenden glorreichen Sieben entschieden:

Die sichere Bank: Das ist zweifelsohne Margaret Atwood. Die 80-jährige Kanadierin zählt spätestens mit ihrem Roman „Der Report der Magd“ zu den Klassikern. Mit leichter Hand – für manche auch etwas zu unterhaltsam – greift sie in ihrem umfangreichen und inzwischen reichlich dekoriertem Werk (dazu gehört der Friedenspreis des deutschen Buchhandels) oft gesellschaftlich relevante und historische Themen auf – mitunter im Gewand von Science Fiction.

Der Dauerkandidat: In diesem Genre tummelt sich auch Haruki Murakami. Riesige Epen hat er verfasst über das oft entfremdete Leben des modernen Menschen – in Psychogrammen und in bisweilen irritierenden, surrealen Umgebungen. Als magischer Realismus wird sein Stil zu fassen versucht; er selbst nennt unter anderem Franz Kafka als großes Bild. Aber auch ein Buch übers Marathon-Laufen gehört zum umfangreichen Werk des 71-jährigen Japaners, der vielleicht zu oft schon genannt wurde, um immer noch zum engen Favoritenkreis zu gehören.

Der Außenseiter: Absurd, wortgewaltig, finster und auch witzig sind die dicken Romane des Ungarn László Krasznahorkai. Seine drei Romane „Satanstango“, „Melancholie des Widerstands“ und „Baron Wenckheims Rückkehr“ haben Kultstatus. Die Wahl des 66-Jährigen – der in Berlin und China lebte und inzwischen seit längerem in New York – wäre ungewöhnlich, wenn auch nicht überraschend. Krasznarhokai ist kein Unbekannter; und der Stockholmer Lorbeer wäre ein guter Impuls, seine zahlreichen auch ins Deutsche übersetzten Bücher einer noch größeren Leserschaft bekannt zu machen.

Der Ungewöhnliche: Ebenfalss kein gänzlich Unbekannter in der Liste möglicher Kandidaten ist der kenianische Schriftsteller Ngũgĩ wa Thiong’o. Der 82-Jährige erzählt meist einfach von großen und alten Geschichten. Und von kleinen Dingen, die weltbewegend sein können. Er ist ein Mythenerzähler aus der Erfahrungswelt auch der Vorfahren; und ihm gelingt dadurch ein spannender Blick auf die Gegenwart. Zumindest in Deutschland zählt er zu den bekannteren afrikanischen Autoren, der auch politisch ist, koloniale Fremdbestimmung anklagt und somit auch ein aktueller Autor ist.

Der Politische: In alten Geschichten findet auch Ismail Kadare das Feld für politische Kommentare. „Der General der toten Armee“ ist bis heute das Meisteropus seines dunklen Werkes, für das er in seinem Heimatland Albanien einst verfolgt wurde. Für den im französischen Exil lebenden 84-Jährigen wäre die Auszeichnung nicht nur die Anerkennung seiner großen Erzählkunst. Mit dem Literaturnobelpreis würde auch wieder ein Licht auf einen Winkel Europas geworfen werden, den wir schon lange aus den Augen verloren zu haben scheinen.

Der Umstrittene: Ebenfalls in Paris lebt der inzwischen 90-jährige Syrer Adonis – einer der ganz großen Lyriker, aber auch ein umstrittener Kommentator der Politik seines Heimatlandes. Sein Traum ist zwar eine moderne arabische Welt, in der Staat und Religion getrennt und die Gleichberechtigung der Frau endlich realisiert seien. Doch eine Friedenslösung in seiner Heimat kann er sich nur mit dem Diktator Assad vorstellen. Aus diesem Grund geriet die Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Preises zur umstrittenen Ehrung. Dies würde sich mit dem Nobelpreis mit Sicherheit wiederholen.