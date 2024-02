Zwischen Kult und Alltag: der richtige Umgang mit Sneakern Der Sneaker-Knigge

Quatsch. Sneaker sollen bequem, einfach, leicht und gut aussehen. Das reicht – aber nicht ganz. Und so ist es leider kein Quatsch, dass der Coolness-Faktor auch von der jeweiligen Marke in die Höhe getrieben wird. Wer all das locker nimmt, kann kaufen und anziehen, was er will. Wer zur Szene gehören will, wird an kostspieligen, aber wahrscheinlich keineswegs besseren Modellen kaum vorbeikommen.