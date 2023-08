Neue Doku über Hitlers Geburtshaus Wie wird Braunau das Hitler-Erbe los?

Menschen knüpfen Erinnerungen an Orte. Hier hat etwas Historisches seinen Anfang genommen, dort ging etwas Bedeutsames zu Ende, so hat es sich tatsächlich damals zugetragen, das Gute wie das Schlechte. Erinnerungsorte helfen, die Vergangenheit über den Zeitraum von Generationen zu transportieren und ein kollektives Gedächtnis zu schaffen, das unerlässlich ist, will man sich in der Gegenwart zurechtfinden. Zuweilen jedoch offenbaren solche Orte auch Hilflosigkeit im Umgang mit Geschichte. Etwa die Adresse Salzburger Vorstadt 15 im oberösterreichischen Braunau. In jenem Haus wurde Adolf Hitler am 20. April 1889 geboren, dort hat er seine ersten drei Lebensjahre verbracht, hierum, genauer gesagt um die künftige Nutzung, dreht sich in Österreich gerade eine heftige Debatte.