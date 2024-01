Liefersevice in der Buchbranche auf dem Prüfstand Wenn Buchhandlungen nicht mehr täglich beliefert werden

Im Grunde ist es eine Sache der Logistik, wenn Ware in kleiner Stückzahl künftig nicht mehr täglich ausgeliefert wird. Für geistige Ware allerdings können solche Einschränkungen durchaus Gift sein. So kündigte der Buchgroßhändler „Zeitfracht“ unlängst an, im deutschsprachigen Raum nicht mehr jede Nacht jene Buchverkaufsstellen zu beliefern, die im Jahr weniger als 30.000 Euro mit Zeitfracht umsetzen. Der Grund sind gestiegene Kosten etwa für Personal, Energie und Transport sowie die Maut für Lastwagen. Was also nach einer ökonomisch nachvollziehbaren Entscheidung klingt, könnte zunächst gerade für kleine Buchhändler zum existenziell bedrohlichen Standortnachteil werden. Schließlich liefert ein amerikanischer Onlinehändler alle Bücher einen Tag nach der Bestellung. Inzwischen wird auch darum jedes vierte Buch hierzulande übers Internet bestellt.