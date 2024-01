Weltliche Musik in der Kirche „Stairway to Heaven“ bei der Beerdigung?

Wenn ich einmal soll scheiden, dann wünsch ich mir Musik. Unter dieser Devise kommt es bei christlichen Trauerfeiern regelmäßig – über die obligatorischen Kirchenlieder hinaus – zu persönlich motivierten Klängen, Songs, Liedern. Viele Schwerkranke äußern präzise Vorstellungen zu ihrer eigenen Beerdigung, oder die Hinterbliebenen wollen mit Musik ein Erinnerungsband weben. Oft wünschen sie sich „Time to Say Goodbye“, „Candle in the Wind“ oder „Amoi seg ma uns wieder“, mit ihren Evergreens werden Sarah Brightman, Elton John und Andreas Gabalier zu Nachbarn von Johann Sebastian Bach. Dessen „Air“ taucht auf den Hitlisten für Bestattungsmusiken ebenfalls oft auf.