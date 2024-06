Weltkunstzimmer Düsseldorf Fragiler Tanz und flirrende Töne beim Butoh-Festival

Zuerst ist da nur ein Pfeifen. Dann Stille. Klaviermusik setzt ein, bedächtig und ruhig. Aus dem Hintergrund nähert sich langsamen Schrittes ein Mann, das Gesicht weiß geschminkt, die langen schwarzen Haare am Hinterkopf zusammengebunden. Er trägt eine schwere Jacke und einen weißen Slip, in der Hand hält er ein dünnes Stöckchen. Die zarte Gestalt tastet sich an der Wand entlang, verharrt und wendet sich frontal zum Publikum. Fasziniert beobachtet es das Mienenspiel des Butoh-Tänzers Seiji Tanaka und versucht darin zu lesen. Was mag er fühlen? Schmerz? Trauer? Das ist über die 40-minütige Performance schwer zu ergründen, mit der am Freitag das „Ghost 4 – Festival of Butoh, Sound and Vision“ im Weltkunstzimmer eröffnet wurde.