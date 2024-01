Debatte zur Segnung homosexueller Paare Welche Sexualmoral die katholische Kirche vertritt

Auch wenn den Bischöfen die Gestaltung solcher Begegnungen überlassen bleibt, so gibt der Vatikan doch einige Hinweise darauf, wie einfache Segnungen aussehen könnten: Jede Form eines Ritus solle vermieden werden, die „Verwirrung“ stiften könnten zwischen dem, was für die Ehe nach katholischem Verständnis grundlegend ist. Es soll sich um eine Handlung von wenigen Sekunden handeln. Wenn zwei Personen gemeinsam herantreten, um einen Segen zu erbitten, bittet man einfach den Herrn um Frieden, Gesundheit und andere Güter für diese beiden Personen, die ihn erbitten. Diese Form der Segnung soll in ihrer Einfachheit und Kürze nicht den Anspruch erheben, „das zu rechtfertigen, was moralisch nicht vertretbar ist“, schließlich handelt es sich nicht um eine Eheschließung. Es reiche ein einfaches Gebet des Priesters. Und er schließt mit dem Kreuzzeichen über einen jeden von ihnen. Der Vatikan spricht von einer „Angelegenheit von 10 oder 15 Sekunden“. Zudem dürfe die einfache Segnung an keinem wichtigen Platz im Kirchengebäude oder vor dem Altar stattfinden; sie könne durchaus in einem privaten Rahmen durchgeführt werden.