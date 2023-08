Erste Bilanz nach zwei Monaten Wo es beim Kulturpass noch Luft nach oben gibt

Ganz so reibungslos aber funktioniert die App keineswegs. Jens Breder findet die Idee des Kulturpasses zwar „super, die technische Umsetzung aber ist eine Katastrophe“. Das empfindet auch René Heinersdorff so, der bislang so gut wie keine Nutzung des Kulturpasses in seinen sechs Boulevardtheatern erfahren konnte. Alles sei viel zu kompliziert. Warum, so fragt er, könnten die Pässe nicht einfach an Abitur-Jahrgänge verteilen werden, „ohne langwierige Anträge, und die Abwicklung könnte über die Kassen der Kulturinstitute laufen, statt über Ticketsysteme“. Kritisch sehen viele den Buchungsvorgang über die Ticketplattform von CTS Eventim. Der Branchenführer bekomme auf diesem Weg wertvolle Kundendaten der junger Besucher, heißt es. Wer mit anderen Ticketsystemen arbeitet, gelangt als sogenannter Kulturanbieter nur schwer in die App – oder scheitert nach stundenlangen Versuchen am Ende vollständig, wie Verantwortliche des Düsseldorfer Asphalt-Festivals erklärten.