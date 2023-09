Was die Tanz-Kompanien bieten Tanz in den Herbst

Wie unterschiedlich Neoklassik sein kann, das will das Ballett am Rhein mit seinem dreiteiligen Abend beweisen, der ab 6. Oktober auf dem Programm in Düsseldorf steht. Dafür kombiniert Ballettchef Demis Volpi drei Werke von Titanen der Tanzgeschichte: „Rubies“ von George Balanchine, „Visions Fugitives“ von Hans van Manen und „Enemy in the Figure“ von William Forsythe. Balanchines Choreografie „Rubies“ (1967) soll laut Ankündigung die Essenz des blutroten Edelsteins verkörpern: Scharfkantig, energetisch und voller Feuer wirbeln die Tanzenden zu Strawinskys Capriccio für Klavier und Orchester über die Bühne. Hans van Manen vertanzte in seinem 1990 entstandenen Werk Prokofiews Vision Fugitive, op 22. Bewegung und Musik fließen hier harmonisch ineinander. Forsythes energiegeladenes Stück „Enemy in the Figure“ beschließt den Abend. Das Individuum steht dabei im Zentrum eines existenziellen Konflikts zwischen Gut und Böse. Das Licht spielt in der 1989 uraufgeführten Choreografie eine besondere Rolle.