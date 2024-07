Unsere Lesetipps für den Urlaub Sommerliches Leseglück im Dutzend

An Miranda July bewundere ich, wie die Künstlerin es schafft, einen eigenen Kosmos zu entwerfen. Ihre Welt findet man in einer Falte unserer Realität, sie wirkt putzig und niedlich, hat aber spitze Zähne. So ist es auch in ihrem neuen Roman „Auf allen Vieren“. Eine Künstlerin nimmt sich vor, Partner und Sohn für ein paar Tage zurückzulassen und sich einen Road Trip von L.A. nach New York zu gönnen. Schön mal zwei Wochen alleine sein. Danach hat sie einen Termin mit der größten Popsängerin der Welt, die möchte nämlich mit ihr zusammenarbeiten. Nach nur wenigen Kilometern bleibt die Ich-Erzählerin allerdings in einem kleinen Ort hängen, in dem es einen attraktiven Tankwart gibt. Und weil ihr Hotelzimmer nicht gerade chic ist, gibt sie Zehntausende Dollar aus, um es zu verschönern. Dort trifft sie sich nun mit dem Tankwart, der indes ein Problem hat, das der Erfüllung im Wege steht. „Offen und furchtlos“, urteilte die Schriftstellerin Emma Cline über dieses Buch. Hat sie recht (Kiepenheuer & Witsch, 410 S., 25 Euro). hols