Serie „Mein Kafka“ Die Magie des Unerklärlichen

Es wird in der elften Klasse gewesen sein, die damals noch Obersekunda hieß, als wir Franz Kafkas „In der Strafkolonie“ lasen. In der Elf gibt es viele Dinge, die einem wichtiger erscheinen als der Deutsch-Leistungskurs. Aber diese Geschichte war wirklich faszinierend, weil sie so rätselhaft und grausam war. In der Elf ist man langsam soweit, Geschmack an den Rätseln zu finden, die einem im Leben begegnen. Man steht nämlich nicht länger nur blöde davor, sondern erfasst schon etwas von der Magie, die von den ungeschriebenen Gesetzen und archaischen Regeln des Daseins ausgeht, auch wenn sie weiterhin unerklärlich bleiben. Zum Beispiel in der Liebe, die groß und unerbittlich ist.