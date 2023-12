Weihnachtssingen der RP-Leser Kommet, ihr Sänger, o kommet herbei!

Die Corona-Pandemie verhinderte in den vergangenen drei Jahren diese vorweihnachtlichen Singstunden, viele Leser haben sie vermisst. Die Stimmung war stets besinnlich, fröhlich und konzentriert. Nun lebt der Brauch wieder auf. Am Montag, 18. Dezember, 18.30 Uhr, wird für gut zwei Stunden an der Zülpicher Straße 10 im Spontanchor gesungen. In der Pause gibt es Getränke und weihnachtliches Gebäck. Einlass ist ab 18 Uhr.