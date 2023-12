Weihnachten in der Kirche Knigge für den Gottesdienstbesuch — wie geht Christmette?

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind – heißt es im alten und beliebten Weihnachtslied. Alle Jahre wieder stellt sich bei vielen aber auch die Frage, ob sie an Heiligabend die Christmette in ihrer Gemeinde nach Festsessen und Bescherung besuchen möchten. Für immer mehr Menschen ist es im ausklingenden Jahr dann der einzige Besuch einer Kirche gewesen; dementsprechend unsicher sind viele im Gottesdienst: sitzen, stehen oder knien? Hut auf oder ab? Was ist falsch, was richtig? Was überhaupt machen die anderen? Diese Fragen stellen sich in katholischen Gottesdiensten immer wieder viele Besucher. Dabei sollte man doch vor allem die Messe zur Weihnacht zum Abschluss eines großen Festtages genießen können.