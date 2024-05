Warum sich die katholische Kirche nicht hinter alten Regeln verstecken darf „Die Sexualmoral der Kirche muss sich ändern“

Schepers Die erste Problematik ist die, dass wir überhaupt eine gemeinsame Sprache finden, darüber miteinander zu reden. Das ist in den Vollversammlungen des Synodalen Wegs erstmals in einer größeren Runde geschehen. Und dabei sind einige Bischöfe dann aus der Diskussion ausgestiegen. Es liegt letzten Endes an der Frage der Bipolarität. Ob ich also die Auffassung vertrete, dass es nur zwei Kerne gibt, männlich und weiblich – und dann auch nichts anderes. Oder ob ich jetzt das Modell eines Ovals nehme, das ebenfalls zwei Kerne hat, aber bei dem es sehr wohl dazwischen etwas gibt. Dabei brauche ich noch nicht einmal die Vorstellung einer Polarität aufzugeben; aber ich würde doch wenigstens anerkennen, dass es auch etwas dazwischen gibt. Niemand kann genau sagen, was ganz männlich und was ganz weiblich ist. Jeder von uns trägt Anteile des anderen Geschlechts in sich. Queeren Menschen das Menschsein abzusprechen, geht meines Erachtens gar nicht. Die kirchliche Lehre geht aber nach wie vor davon aus, dass es nur Mann und nur Frau gibt, in der Sprache des Alten Testaments: nur männlich und nur weiblich.