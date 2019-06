Stilbildender Kino-Jahrgang : Das beste Jahr der Filmgeschichte

Düsseldorf 1999 kamen so viele wegweisende Produktionen ins Kino wie nie. 20 Jahre später erinnert man sich voller Wehmut daran.

Superlative soll man sparsam verwenden, deshalb dieses vorweg: 1999 war das beste Jahr in der Geschichte des Kinos und das letzte große zudem. Es gab so viele wegweisende, überraschende und wagemutige Produktionen wie seither nie wieder. Als Beweis seien drei Titel genannt: „The Matrix“, „Fight Club“, „The Green Mile“. Eigentlich sollte man noch „The Sixth Sense“, „Being John Malkovich“ und „Magnolia“ aufführen. Aber dann müsste man gerechtigkeitshalber auch „American Beauty“, „Eyes Wide Shut“ und „The Virgin Suicides“ erwähnen. Man sieht schon, man käme in den Wald, wenn man sich um Vollständigkeit bemühte. Apropos Wald: „Blair Witch Project“ kam ebenfalls 1999 ins Kino.

Buch Der Band „Best. Movie. Year. Ever: How 1999 Blew Up the Big Screen“ von Brian Raftery ist bisher nur auf Englisch erschienen (Simon & Schuster, ca. 30 Euro).

Überhaupt wirken technische Errungenschaften und Themen der Klasse von 1999 nach. „Bullet Time“ nennt man den Spezialeffekt, der in „The Matrix“ perfektioniert wurde und bis heute zu erleben ist – als grundlegendes Element etwa in „Inception“ (2010): Ein Gegenstand wie eine Pistolenkugel friert ein, die Kamera fährt um ihn herum und filmt ihn in aller Ruhe. „The Sixth Sense“, der wirtschaftlich zweiterfolgreichste Film des Jahres 1999, zeigte, wie man kurz vor Schluss die Handlung eines Films auf den Kopf stellt. Sein Regisseur M. Night Shyamalan wurde im Magazin „Newsweek“ sogleich als „The Next Spielberg“ geadelt. Und „American Beauty“ lehrte den Zuschauer, dass die Schönheit in der Gegenwart ausgerechnet dort blüht, wo man sie am wenigsten vermutet. Man erinnere sich nur an das poetische Bild der Plastiktüte im Wind.