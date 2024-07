Webers Oper „Freischütz“ bei den Bregenzer Festspielen Feuer und Flamme

Das hat Seltenheitswert auf der Seebühne in Bregenz: Nach der Premiere sind Buhrufe zu hören, die Philipp Stölzl gelten. Er ist für die Inszenierung von Carl Maria von Webers „Freischütz“ in dieser Festspielsaison am Bodensee verantwortlich. Und er nimmt die romantisch vertonte Gruselsage als Gerüst für ein opulentes Spektakel mit Zombies, die aus dem See auftauchen, feuerspuckender Schlange, brennenden Kreisen im Wasser, in Flammen stehenden Rädern einer Kutsche, die von einem Pferdeskelett gezogen wird. Subtil ist anders, hier wird geklotzt.